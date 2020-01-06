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Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 18. haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

06.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:45 Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti

İtalya Ligi'nin 18. haftasında , evinde ağırladığı Cagliari'yi 4-0 yendi. Karşılaşmaya siyah beyazlıların Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ve bir asistlik performansı ile damga vurdu.

MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Alianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (P) ve 82'nci dakikada Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.


merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: DHA

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