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Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!

Juventus'un oyuncusu Ronaldo, 187 milyon takipçisi olan Instagram hesabı sayesinde paraya para demiyor. Juventus'tan yıllık 34 milyon dolar kazanan Portekizli yıldız, Instagram hesabından ise yıllık 47,8 milyon dolar kazanıyor.

23.10.2019 11:50

Instagram'da en çok takipçiye sahip kişi olan Ronaldo, Instagram'dan elde edilen gelirde de Messi ve Kylie Jenner'ın önünde zirvede. Hopper HQ şirketinin yaptığı araştırmaya göre Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı yıllık ücret 47,8 milyon dolar dolar.

MAAŞINDAN DAHA FAZLASINI INSTAGRAM'DAN KAZANIYOR

Ronaldo'nun Juventus'tan kazandığı yıllık ücretin ise 34 milyon dolara tekabül ettiği biliniyor. Şirketler, Ronaldo'ya tek bir Instagram sponsorluğu için minimum 1 milyon dolar ödüyor. Ve bu seneyi baz aldığımızda CR7, sadece Instagram sayesinde Juventus'tan aldığı maaştan daha fazlasını kazanıyor.

Portekizli yıldızın reklam yüzü olduğu markalardan bazıları Clear Haircare, Nike Football ve Six Pad Europe gibi dev şirketler.

INSTAGRAM HESABINI KİRALAMAK İÇİN 100 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

İtalyan devi Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif geldi. İddiaya göre ABD'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı. "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz"teklifini yaptı.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı. Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

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Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!

Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Instagram, Juventus, Spor

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