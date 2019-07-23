Haberler» Spor» Haber

Ronei Gleison, yeniden Adanaspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ronei Gleison'u transfer etti.

23.07.2019 15:36 Ronei Gleison, yeniden Adanaspor'da
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ronei Gleison'u transfer etti.
Daha önce de turuncu-beyazlı takımda forma giyen Ronei Gleison, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Geçen sezon Sao Paulo'da 35 maça çıkan Gleison 4 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Sao Paulo, Adanaspor, Brezilya, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:29   OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı
16:20   Kaytazdere'de Yelkenciler Şov Yaptı
16:20   Trabzonspor'un "Keşan" motifli formasına büyük ilgi
16:19   Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak
16:14   Gazişehir Gaziantep'te 6 futbolcu ile yollar ayrıldı
16:13   Süper Lig'de fikstür şüphesi!
16:12   Futbol: Hazırlık maçı