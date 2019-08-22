Haberler» Ekonomi» Haber

Rönesans, dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi oldu

İSTANBUL (İHA) – Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" 2019 listesinde 2018'e göre üç sıra yükselerek 33'üncü oldu.

22.08.2019 15:33 Rönesans, dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi oldu
İSTANBUL (İHA) – Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" 2019 listesinde 2018'e göre üç sıra yükselerek 33'üncü oldu.

Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü. 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Rönesans İnşaat, 2019'da bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek 33'üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi oldu.

2018 yılında toplam 5,4 milyar dolar gelir elde ederek küresel ölçekte sıralamalara giren projelere imza atan 'en'lerin şirketi Rönesans, bu sonuçla 2019 listesinde de Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini korudu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:08   New York borsası yükselişle açıldı
17:06   KRİPTOPARA – BoJ açıklamasıyla piyasa yukarıya döndü
17:04   Sinop için sağanak uyarısı
17:00   TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
17:00   İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nde toparlanma başladı
16:58   Altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi
16:55   Guterres, Cammu Keşmir için diyalog önerisini yineledi