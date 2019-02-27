Rönesans Eğitim Vakfından Malatya'ya Fen Lisesi

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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Rönesans Eğitim Vakfınca içerisinde 16 derslikli fen lisesi, spor salonu ve yurt binasının bulunacağı eğitim kompleksi yaptırılacak.Malatya Valisi Aydın Baruş, Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını belirtti.Çocukların ferah ve modern cihazlarla dolatılmış okullarda eğitim görmelerini önemsediklerini aktaran Baruş, şunları söyledi:"Bu kapsamda devletimiz çok önemli eğitim yatırımları yapıyor ilimize. Kentte şu an 762 okulumuz var ve buralarda 175 bin 226 çocuğumuz öğrenim görüyor. 2018 yılında ilimizde 17 okul, 4 öğrenci yurdu ile 5 spor salonumuz hizmete sunuldu. Bu yıl da inşaatı devam eden 16 okul, 5 pansiyon ile 3 spor salonumuz var. Bunlar da en kısa sürede eğitime kazandırılacak."Baruş, hayırseverlerin kente yaptığı katkıları da önemsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:"Devlet ve vatandaş iş birliği içerisinde çocuklarımızın daha güzel koşullarda eğitim göreceği binaların hizmete alınması önem taşıyor. Malatya'da yetişmiş hayırsever iş adamları kentte önemli projelere imza atıyorlar. Bugün Rönesans Holding'in kente yaptıracağı fen lisesi kompleksinin protokolünü imzalıyoruz. Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik parselde, 11 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip bir kompleks olacak. 16 derslikli fen lisesinde 6 laboratuvar ile kütüphane bulunacak. Ayrıca kompleks içerisine spor salonu ile yurt binası da inşa edilecek."Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Yağmur da kentte vakıfları aracılığıyla daha önce de okul yaptırdıklarını belirtti.Yağmur, sosyal sorumluluk kapsamındaki bağışları eğitim alanında yapmaya gayret gösterdiklerini anlatarak, aydınlık bir gelecek ve bilim adamları yetişmesi için eğitime katkı verdiklerini ifade etti.Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Seyfi Yağmur, fen lisesi yerleşkesinin yapımına ilişkin protokolü imzaladı.