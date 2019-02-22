Rönesans, Hollanda Yollarından Ödülle Döndü

Otoyol bağlantıları, yollar ve batırma tünellerle Rotterdam'ı diğer şehirlerle çevre bölgeye bağlayan proje, aynı zamanda Avrupa'nın ulaştırma alanında "Yılın Anlaşması - Transport Deal of the Year" seçildi.

Dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base ile Zürih ve Milano'yu birbirine bağlayan Rönesans, bu kez de Hollanda, Rotterdam'da yollar inşa ediyor. Rönesans'ın iştiraki Ballast Nedam tarafından projesi sürdürülen Blankenburg Bağlantı Yolu (The Blankenburg Connection), otoyol bağlantıları, yollar ve batırma tünellerden oluşurken, Hollanda'nın diğer şehirleriyle çevre bölgelerden Rotterdam'a erişimi kolaylaştıracak.

Blankenburg Bağlantı Yolu, bir mühendislik başarısı olmakla kalmadı, aynı zamanda önemli Rönesans'a Avrupa'nın önemli ödüllerinden birini de getirdi. Uluslararası kritik projelerinin finansmanlarını değerlendiren PFI (Project Finance International), projeyi Avrupa'nın ulaştırma alanında "Yılın Anlaşması - Transport Deal of the Year" seçti. Hollanda'da gerçekleştirilen en büyük PPP projesi olma özelliği taşıyan bağlantı yolunun yaklaşık 900 Milyon euro proje bedeli bulunuyor.

PROJE BEDELİ 900 MİLYON EURO

Avrupa'nın en büyük PPP pazarlarından Hollanda'da devam eden Blankenburg Bağlantı Yolu Projesi, Rönesans'ın da bu alanda Türkiye'de elde ettiği deneyimi Avrupa'ya taşıması açısından önem taşıyor. Mevcut ve yeni altyapının tasarımından oluşan Blankenburg Bağlantı Yolu, mevcut iki otoyolun arasına her yönde üç toplamda 6 şeritli bir otoyolun inşa edildiği büyük bir proje. Proje, yaklaşık 500 metrelik bir karayolu tüneli (Hollanda Tüneli), yaklaşık 900 metrelik bir batırma tünel (Maasdelta Tüneli), iki büyük üstgeçit ve mevcut A20'nin genişletilmesi dahil olmak üzere, yaklaşık 4 km'lik yeni bir otoyol bağlantısını içeriyor.

Yaklaşık 5,5 yıl sürecek projenin 20 yıllık işletim hakkı bulunuyor. Proje bedeli yaklaşık 900 milyon euro olarak belirlenen "The Blankenburg Connection", böylece Hollanda'nın en büyük altyapı proje anlaşmaları arasında yer alıyor. Finans kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 2 yeni Koreli bankayı Hollanda'yla tanıştıran bu anlaşma, proje finansmanı sağlama başarısıyla yılın PFI ödülünü kazandı.

Kaynak: Bültenler