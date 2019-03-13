Rönesans'ın Sosyal Sorumluluk Programı

Rönesans Eğitim Vakfı tarafından, İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Pusula' programı yeni mezın gençlerin iş kültürünü benimseyip çalışma hayatına hazırlanmalarına destek veriyor. Programa bu yıl, 22 bini aşkın başvuru yapıldı. Üniversite sıraları ile çalışma hayatı arasında bir köprü olmayı amaçlayan programa gelen başvurular arasından seçilen 110 yeni mezun genç, ilk etapta 12 ay sürecek program kapsamında çalışma hayatına başladı.

Program boyunca gençler şirket bünyesinde profesyonel bir çalışan gibi görev yapıyor. Alanında uzman kişilerle çalışma fırsatı yakalayarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Program tamamlandığında Rönesans yöneticilerinin de dahil olduğu değerlendirmeler sonucunda gençler, Rönesans kadrosunda iş hayatına devam etme fırsatı yakalıyorlar.

Yüzde 50'si Rönesans kadrosuna alındı

Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ve bu odak doğrultusunda geleceği inşa eden gençlere fırsatlar tanıyan Rönesans, 2016 yılından bu yana Pusula programını sürdürüyor. Rönesans Eğitim Vakfı çatısı altında düzenlenen ve Rönesans bünyesinde iş imkanı sağlayan sosyal sorumluluk projesi Pusula'ya bugüne kadar 330 öğrenci dahil oldu. Türkiye genelindeki tüm üniversitelerden gençlerin başvurusuna açık olan programa katılanların yaklaşık yüzde 50'si, program sonunda Rönesans Holding kadrosuna dahil oldu. Profesyonel iş yaşamına ilk adımı atan gençler, Mali İşler, İdari İşler, İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Dizayn Ofis, Mekanik ve Elektrik İşleri, Kalite Kontrol, Teknik Ofis gibi farklı bölümlerde işe alındı.

Kaynak: Bültenler