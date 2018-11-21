Rönesans İşletme Hizmetleri Dünya Kalite Günü'nü Kutladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03

Rönesans İşletme Hizmetleri merkez ofis ile Adana, Elazığ ve Yozgat şehir hastanelerinde "Dünya Kalite Günü"nü kutladı.Kalitenin bütünsel ve kapsayıcı olma özelliğinin farkındalığını artırmak amacıyla organize edilen kutlamalar, Ankara Merkez Ofisi ile Yozgat, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanelerinin kalite birimleri ve işletme çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Rönesans İşletme Hizmetleri, "mükemmellik ve kalite kavramlarının sadece iş yaşamında değil yaşamın her alanında uygulanabilmesinin farkındalığına katkı sağlamak" amacıyla, yenilikçi yaklaşımlar ve uzman konuklarıyla 13-14 Kasım'da İstanbul'da, 'Sürdürülebilir Ortak Gelecek' temasıyla 27.'si gerçekleştirilen Kalite Kongresi'ne de katılım sağlamıştı.Dünya Kalite Günü hakkındaYeniliklerin, büyümenin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesini güçlendirmek; uluslararası kuruluşların kalite performansının önemine dair farkındalık oluşturmak için, Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında alınan kararla, her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü "Dünya Kalite Günü" olarak kutlanıyor. - ADANA