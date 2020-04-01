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Rönesans'tan koronavirüsle mücadeleye destek için 8 milyon TL bağış

Rönesans Holding, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak için Ankara Valiliği'ne 8 milyon liralık bağışta bulundu.

01.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:54
Rönesans'tan koronavirüsle mücadeleye destek için 8 milyon TL bağış
Rönesans Holding, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak için Ankara Valiliği'ne 8 milyon liralık bağışta bulundu.
Holdingin açıklamasında, salgına karşı insan yaşamını korumak için canla başla görev yapan başta doktor ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık personeline, hayatın devamlılığını sağlayan ve emek veren tüm çalışanlara teşekkür edildi.
Açıklamada, Rönesans Holding'in insan yaşamı için verilen bu mücadeleye destek olmak üzere Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptığı, perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını desteklemek için ülke genelindeki 7 şehirde bulunan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerindeki toplam 1.850 mağazadan 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli alınmayacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Toplum, paydaşlarımız ve tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini ön plana alarak şantiye ve ofislerde alınan ileri seviye tedbirler ve farklı çalışma sistemleriyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu süreci dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Valiliği, Maltepe, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Rönesans'tan koronavirüsle mücadeleye destek için 8 milyon TL bağış - Ekonomi

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