'Rönesansın Gizli Hafızası' Sergisi Görkemli Bir Geceyle Açıldı

15 Ocak'a kadar UNIQ Gallery'de meraklılarıyla buluşacak olan Nihan Yardımcı Çetinkaya'nın 'Rönesansın Gizli Hafızası' sergisi açılışı sanat ve cemiyet dünyasından Esra Kaktüs, Heves Ekinci, Emek Külün, Ahmet Hotiç, Gökçe Atuk, Aslıhan ve Ömer Abacı gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nihan Yardımcı Çetinkaya, 'Rönesansın Gizli Hafızası' adını verdiği sergisinde Rönesans ve öğretilerine göndermeler yapıyor. Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kalyoncu'nun yaptığı sergi, hafıza ve düşüncelerde yer alan bilgiyle bilinçlere dokunarak izleyiciyi geçmişe dair bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanatçı, genel sanat anlayışı kapsamında 'Resimlerim bana ait değil.' diyor. Böylece kendini çoğul ve başkalarına ait görürken, eserlerini de evrensel bir boyuta taşıyor ve işlerini soyut dışavurumculuğun bireyci tutumundan ayırıp düşünsel bir boyutta aktarıyor.

Resimlerinde hümanist bir anlayışla insanı, dünyanın merkezine yerleştirip eleştirel akıl kurallarını devreye sokuyor ve fiziksel gerçeklerin incelenmesine olanak tanıyor. Sanatsal formları yakalamada Rönesans sanatçısı gibi davranan sanatçı, yaşantısının belleğinde bıraktığı izleri, yeni bir bakış açısı ile gayet ustaca günümüz sanat anlayışına uyarlıyor.

Rönesans sanatçıları gibi nesnelliğe ve gerçekliğe yönelen Nihan Yardımcı Çetinkaya hareketi 'düzene dönüş' olarak adlandırılıyor ve gelenekle bağlantı kurmayı yeniden gündeme getiriyor. Sanatçının resimleri bir yanılsama ile idealize edilmiş ve estetik kaygılar taşıyan Rönesans resminden farklı bir tutum sergiliyor.

Eserleri Art Basel 2018 Miami'de sergilenen Nihan Yardımcı Çetinkaya'nın son derece ustaca çizilmiş ancak naif ve belli bir yoğunluğa sahip karakterler ile nesnelerin figüratif görünümüne yeni bir anlayış getiren 'Rönesansın Gizli Hafızası' sergisi 15 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar UNIQ Gallery'de ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler