05 Aralık 2018, 13:31
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Karısıyla Beraber Olan En Yakın Arkadaşını Röntgen Odasında Öldürdü

Eskişehir'de, katil zanlısı koca, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği en yakın arkadaşını "Biz kardeştik, bana bunu nasıl yaparsın" diyerek hastanenin röntgen odasında öldürdü.

Eskişehir'de, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği H.G.'yi hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldüren S.A., 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Öldürmeye niyeti olmadığını söyleyen S.A., "Karına sahip çıksaydın, erkek olsaydın" sözlerine sinirlenip saldırıyı gerçekleştirdi.

'BİZ KARDEŞTİK BUNU NASIL YAPARSIN'

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık S.A., maktul H.G.'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.A., yaptığı savunmada, suçu tahrik altında işlediğini belirterek maktul H.G.'ye 'Biz kardeştik bana bunu nasıl yaparsın?' şeklinde çıkıştığını maktul H.G.'nin ise "Karına sahip çıksaydın, erkek olsaydın" cevabını vermesine sinirlenip saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

S.A.

'EŞİME BİRKAÇ DEFA VURDUĞUM DOĞRU'

Sanık S.A., ayrıca yaptığı savunmada, "Evde tartışırken eşime birkaç defa vurduğum doğrudur. Eşim camdan atlayarak kaçtı. Eşimi korkutmak için mutfaktan ekmek bıçağı alıp peşinden iş yerine gittim. Öncesinde maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım da yoktu" diye konuştu.

Maktul H.G.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık S.A., geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde, telefonunda karısıyla yaptığı mesajlaşmaları görünce H.G.'yi hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldürmüştü.

Eskişehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:31



YORUMLAR (40)
O1: Niye işi yarım bıraktın,,,,
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BU BİR İLK DEĞİLKİ: 50 yaşındayım. Eskilerde aldatma olayları yok denecek kadar azdı. Ama şimdiki devirde liseden başla, üniversitede ilişkiler,, evli insanların yasak ilişkileri zina moda oldu, yalansa yalan deyin. Her 5 evli insandan birinin kimseye hissettirmeden yasak aşk yaşadığını düşünüyorum. Nüfusumuz hesap edersek rakamı siz tahmin edin. Özellikle evli erkeklere sesleniyorum karşınıza ne kadar inanırsanız yapmaz böyle şeyler düşüncesinde olmayın, ruhunuz bile duymaz sizi aldattığını. Kocalarına farkettirmeden yasak aşk yaşayan çok kadın gördüm, benden demesi, dikkatli olun
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YENİ TÜRKİYE: Keske Kadinida öldürseydin. Ondan sonra pasa pasa yatardin. Allah yardimcin olsun kardesim.
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  • . : Allahın adını ağızına alma. Alacaksan da insan gibi yaz. Kimsenin canını alamaz
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SİVRİDİL: Yargi merciinin insitatif kullanarak bu adama cok cook indirim yapmasini dilerdim.
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