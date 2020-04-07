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Röntgen teknikeri koronavirüsle savaşan meslektaşları için şarkı yazdı

Tekirdağ Çorlu Verem Savaş Dispanserinde görevli röntgen teknikeri Cahit Apaydın, koronavirüsle ön safta mücadele eden sağlıkçılara destek için hazırladığı "Sağlıkçıyız biz" isimli klibi, sosyal medya hesabından paylaştı.

07.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:46
Tekirdağ Çorlu Verem Savaş Dispanserinde görevli röntgen teknikeri Cahit Apaydın, koronavirüsle ön safta mücadele eden sağlıkçılara destek için hazırladığı "Sağlıkçıyız biz" isimli klibi, sosyal medya hesabından paylaştı.
Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin yanı sıra müzikle de uğraşıp ve besteler yaptığını söyledi.
Meslektaşları için bir beste yapıp seslendirdiğini anlatan Apaydın, "Bu zor zamanlarımızda sağlık personeli arkadaşlarımın gösterdiği olağanüstü performans ve fedakarlığa kayıtsız kalamadım. Sanatçı ve bestekar kimliğimi de kullanarak tüm sağlıkçılara destek için bu şarkıyı besteledim. Şarkıyı tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum." diye konuştu.
Apaydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı klip ilgi gördü. Röntgen teknikeri koronavirüsle savaşan meslektaşları için şarkı yazdı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel

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Röntgen teknikeri koronavirüsle savaşan meslektaşları için şarkı yazdı
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