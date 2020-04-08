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Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan röntgen teknisyeni Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için şarkı besteleyip, klip çekti.

08.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:17
Röntgen teknisyeni, sağlıkçılar için şarkı besteledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan röntgen teknisyeni Cahit Apaydın(46), koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için şarkı besteleyip, klip çekti. Apaydın'ın, 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısı ve klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çorlu Verem Dispanseri'nde 20 yıldır röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik ile uğraşan Cahit Apaydın, sağlık çalışanları için şarkı besteledi. 'Sağlıkçıyız biz' adını verdiği şarkısına bir de klip çekti. Sosyal medyada yayınladığı klibinde, vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları da yapan Apaydın, sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral vermek istediğini söyledi. Apaydın, "Ben 20 yıldır röntgen teknisyeniyim. Aynı zamanda amatör olarak müzikle uğraşıyorum. Bestekarım, sosyal medyada bestelerim var. Bu zor günlerde ben de arkadaşlarım için bir şey yapma ihtiyacı duydum, böyle bir şarkı besteledim. Arkadaşlarımın moral ve motivasyona ihtiyaçları vardı, onlara destek olmak istedim" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Amacının sağlık çalışanlarına destek vermek ve birlik ile beraberliğe katkı sağlamak olduğunu ifade eden Apaydın, "Sosyal medyada, şarkıyı paylaştım. Gerek sağlıkçı arkadaşlarım gerekse vatandaşlardan çok güzel tepkiler geldi. Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini gördüm. İnşallah daha güzel olacak. İyi günler yakında inşallah. Bu salgın günlerinde, bu korona günlerinde daha çok sağlıkçı arkadaşlarımızın morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.  Çok büyük fedakarlık ve özveriyle çalışıyorlar. Umarım ki halkımızın da desteğiyle evde kalarak, kimseye bulaşmayarak  bu salgın günlerinden hep beraber kurtulacağız. Sağlık için varız, biz sağlıkçıyız biz" diye konuştu.

Apaydın'ın bestelediği 'Sağlıkçıyız biz' adlı şarkının sözleri:

Gece gündüz 24 hiç arama vermeden

Çalışırız gece gündüz bir oh demeden

Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor

Bırakmayız sizi biz şifa vermeden

Gece gündüz 24 hiç ara vermeden

Çalışırız zevkle biz bir oh demeden

Bazen bir hemşireyiz, bazen bir doktor

Bırakmayız sizi biz şifa vermeden

Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz

Emanettir canlar bize rahat olun siz

Sağlık için varız hep biz sağlıkçıyız biz

Emeğimiz feda olsun gururluyuz biz

Dağda, kırda bayırda her türlü her şartta

Görevden kaçmayız biz şiddette, savaşta

Bazen bir tahlilciyiz, bazen acilciyiz

Bizlerde sizin gibi etten kemikteniz


Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu, Güncel
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