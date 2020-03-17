Röportaj nasıl yazılır? TDK'ya göre Röportaj mı, ropörtaj mı? Röportaj ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Röportaj". Peki, Ropörtaj nasıl yazılır? TDK'ya göre röportaj mü, ropörtaj mü yazılır? Röportaj ne demek?
17.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:48
Röportaj kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Ropörtaj TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Röportaj nasıl yazılır? Röportaj mı, ropörtaj mı? TDK'ya göre röportaj kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
RÖPORTAJ NASIL YAZILIR? RÖPORTAJ MI, ROPÖRTAJ MI?
Ropörtaj: Yanlış
Röportaj: Doğru
TDK'YA GÖRE RÖPORTAJ NE DEMEK?
Röportaj :
Fransızca reportage
1. isim Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı:
"Ben vaktiyle hayata İstanbul gazetelerine röportaj yapan bir genç olarak katılmıştım." - Halide Edip Adıvar
2. isim Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.
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