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Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladıABD, (DHA)- ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

10.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:33
Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı
ABD, (DHA)- ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, Polise saldırı diyerek izleyenleri güldürdü.
Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde meydana geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı. Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, Merhaba kedi dedi. Daha sonra, Seni yavaşça yere bırakacağım dedi ve hafifçe eğilerek kedinin yere atlamasını sağladı. Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından Polise saldırı dediği duyuldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.
Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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