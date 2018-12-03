Rosatom, Akkuyu Ngs'nin Yüzde 49'luk Hissesini Tek Seferde Satmayacak

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu
nükleer güç santrali projesinin yüzde 49'luk hissesini tek seferde satma gibi bir hedeflerinin olmadığını, bunun bir kaç aşamada yatırımcılara sunulabileceğini belirtti.
Lihaçev, Rosatom'un projeye yüzde 49 yatırım yapacak yatırımcı aradıklarını, ancak yatırımcının Türk ekonomisinin temsicilerinden olmasa bile, Türk hükümetinin onayının olması gerektiğine vurgu yaptı.
Lihaçev, "Bizim sadece yatırımcıya değil, aynı zamanda mühendislik alanı da olabilir, belirlediğimiz grafiğe göre ek inşaat garantileri sağlayacak teknolojik ortaklara ihtiyacımız var" dedi.
Lihaçev, "Satış için ilk etapta yüzde 49'luk bir hedef koymuyoruz. Çünkü proje giderek değerleniyor. Bu yıl ilk bloğun ruhsatını aldık, önümüzdeki yılın başlarında ikinci bloğun ruhsatını almayı umut ediyoruz. Proje değerleniyor, yatırımcılar için daha cazip ama aynı zamanda daha pahalı hale geliyor. Bu nedenle yüzde 49'luk paketi parçalara bölebilir, yatırımcıların ilgisini çekebiliriz. Bu yönde devam eden görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.
Akkuyu
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:51