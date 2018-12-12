Rosatom: "Akkuyu Nükleer Santrali Hisselerinin İlk Satışı 2019'da Gerçekleşecek"

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un başkanı Aleksey Lihaçev, Mersin
'de inşasına devam edilen Akkuyu
nükleer güç santrali hisselerinin ilk satış işleminin 2019'da gerçekleşeceğini açıkladı.
Aleksey Lihaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye
'de yapımı devam eden Akkuyu güç santrali projesi hisselerinin ilk satış işleminin 2019 da gerçekleşeceğini söyledi. Rosatom daha önce, Akkuyu güç santrali hisssesinin yüzde 49'unu satmayı planladığını açıklamıştı.
Türk şirketlerinden birinin projede küçük bir hisse alabileceğini belirten Lihaçev, şu ifadeleri kullandı:
"İlk işlemin önümüzdeki yıl gerçekleşmesini bekliyoruz, bunun yüzde 49'luk hissenin tümü olacağını söyleyemeyiz. Ancak, Türk şirketlerinden birinin paketin küçük bir bölümünü alabileceğini düşünüyoruz."
The post Rosatom: "Akkuyu nükleer santrali hisselerinin ilk satışı 2019'da gerçekleşecek"
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Akkuyu
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:28