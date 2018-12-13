Rosatom, Aliyev'e Azerbaycan'ın İlk Nükleer Santralini İnşa Etmeyi Önerdi

Rusya
Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'e ülkedeki nükleer güç santralini inşa etmeyi önerdiği belirtildi.
Rus basınına konuşan Rosatom'dan bir kaynağın aktardığına göre Rosatom, Aliyev'e nükleer güç santrali inşasını da kapsayan barışçıl nükleer enerji alanında işbirliği önerdi.
Kaynak, "Azerbaycan'da nükleer sanayi mevcut ancak bir nükleer güç santrali bulunmuyor. Rosatom teklifte bulundu, Azeri tarafı düşünüyor. İki seçenek sunduk. Birincisi, hemen inşaata başlamayı öngörüyor. Sovyetler Birliği
döneminde nükleer santral için arazi bile seçilmişti, bu nedenle doğrudan arazide çalışmalara başlanabilir" dedi.
İkinci seçenekte nükleer alandaki işbirliğinin kademeli olarak geliştirilmesinin öngörüldüğünü anlatan kaynak, bu seçenekte santral inşasının 5-6 yıl sonra planlandığını kaydetti.
Olası santral projesinin finansmanı hakkında da konuşan kaynak, " Bakü
'nün Rusya'dan kredi talep edeceğini sanmıyorum. Azerilerin projeyi kendi kaynaklarıyla gerçekleştireceğini düşünüyorum" diye ekledi.
The post Rosatom, Aliyev'e Azerbaycan'ın ilk nükleer santralini inşa etmeyi önerdi
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Rusya Federasyonu,Azerbaycan
13 Aralık 2018 Perşembe 09:18