Rosatom Ceo'su Voronkov: "Novovoronej Nükleer Santrali Akkuyu İçin Referans"

Türkiye
'nin ilk nükleer santrali Akkuyu
NGS'yi yapan Rosatom'un CEO
'su Alexander Voronkov, Novovoronej Nükleer Santrali'nin, Mersin
'de yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali için referans olduğunu belirterek, "Bu santralin pasif ve aktif güvenlik kontrollerinin tamamını içermektedir. Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir" dedi.
Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından düzenlenen "Rusya
ve Türkiye: Geleceğin Enerjisini Oluştururken-Modern Nükleer Teknolojilerde Rakamlarla Gerçekler" isimli seminerde, Akkuyu NGS, dünyadaki nükleer enerji kaynakları, nükleerin iklim ve sosyal yapı üzerindeki etkileri anlatıldı. Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Rosatom CEO'su Alexander Voronkov ve Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Şule Ergün Nükleer Santral ve Akkuyu NGS hakkında sunum yaptı."
Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılacak olan teknolojinin alt yapısını VVER teknolojisinin oluşturduğunu kaydeden Voronkov, VVER teknolojisiyle ilk defa 1960 yılında bir nükleer enerji santrali yapıldığını söyledi. Voronkov, VVER teknolojisinin pek çok alanda kullanıldığını belirterek, "Bu teknolojide önemli değişiklikler gerçekleşmiştir, transformasyon geçirmiştir ve 2. kuşak ve 3. jenerasyona geçmiştir. Mükemmelleştirme yaşayarak gittikçe ekonomik ve teknik olarak mükemmelleşmiş ve daha güvenli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin Akkuyu NGS için bir referans olduğunu kaydeden Voronkov, "III+ teknolojisi ile imal edilmiş Novovoronej Nükleer Santrali, Akkuyu için referans noktasıdır. Pasif ve aktif güvenlik kontrollerinin tamamını içermektedir. Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir. Türkiye Cumhuriyeti
'nin bu ulusal çaptaki projesine ortak olmaktan gurur duyuyoruz. 4 enerji bloğu olacak. Bunun toplam kapasitesi 4 bin 800 megawatt olacaktır. Temel özelliği inşa et, sahip ol ve işlet modeli ile yapılacak olmasıdır" şeklinde konuştu.
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CEO,Akkuyu
13 Aralık 2018 Perşembe 20:58