Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen yurt dışındaki nükleer güç santrallerinin inşasına devam ettiklerini bildirdi.

28.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:04
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen yurt dışındaki nükleer güç santrallerinin inşasına devam ettiklerini bildirdi.
Lihaçev yaptığı yazılı açıklamada, Rosatom'un, söz konusu sağlık krizinin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek ve tüm ilgili sözleşmelerde öngörülen zaman çizelgelerine uygun şekilde müşterilerilerine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.
Güvenliğin Rosatom'un temel değeri olduğunu vurgulayan Lihaçev, nükleer güvenliği sağlamanın, çalışanlarla halkın yaşamını ve sağlığını korumanın ilk ve en büyük öncelikleri olduğunu, her türlü acil durum için planlar yaptıklarını ifade etti.
Lihaçev, şu anda Rusya'nın tüm nükleer santrallerinde, personelin düzenli sağlık kontrolleri de dahil olmak üzere ek önlemler aldıklarını belirterek, mümkün olduğunca çok çalışan için uzaktan çalışma sistemi getirdiklerini, kişisel koruyucu ekipman ve hijyenle ilgili ürünleri toplu olarak satın aldıklarını, üretim tesisleri ve araçları sürekli dezenfekte ettiklerini ve tüm iş seyahatlerini iptal ettiklerini bildirdi.
Nükleer santral inşaat sahalarında da benzer önlemler aldıklarına dikkati çeken Lihaçev, şunları kaydetti:
"Koronavirüsün birçok ülkede yayılmasıyla ilgili zorluklara rağmen ihracatını yaptığımız tüm yeni yapılarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki personel güvenliğini sağlamak için bu ülkelerdeki inşaat sahalarımızda en katı önlemler alınmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin hastalık kontrol hizmetlerinin ve hükümetlerinin tavsiyelerini dikkate alıyoruz. Karantina ve personel tahliyesi dahil olmak üzere, eğer söz konusu önlemler yerel yetkililer tarafından getirilmişse, bu enfeksiyonun yayılmasına karşı önlemleri güçlendirmek için tamamen hazırız."
Rosatom yurt dışında, aralarında Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu 36 nükleer güç ünitesinin inşası projesinde yer alıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Ekonomi
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Ekonomi
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Ekonomi
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Ekonomi
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Ekonomi
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Ekonomi
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:54: KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Ekonomi 12:29: YHT, Anahat ve Bölgesel tren seferleri geçici olarak durduruldu - Ekonomi 12:27: Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge - Ekonomi 12:21: Fındıkta 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu - Ekonomi 12:20: AGED'den sokak toplayıcılarına destek - Ekonomi 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:54: Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak - Ekonomi 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:23: Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? - Ekonomi 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 09:51: Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı - Ekonomi