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Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor

Rosatom'un Tıp ve Sanayi Bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir kolu olan Sterion A.Ş., Rus şirketi Delrus ile 58 milyon medikal maskenin sterilizasyonu için anlaşma imzaladı.

03.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:51
Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor
Rosatom'un Tıp ve Sanayi Bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir kolu olan Sterion A.Ş., Rus şirketi Delrus ile 58 milyon medikal maskenin sterilizasyonu için anlaşma imzaladı. Delrus, Rus tıbbi tesislerine steril medikal maske temin ediyor. İç kısımları kullanıcıların burun mukozaları ile temas eden maskelerin kullanılmadan önce sterilizasyon işleminden geçirilmesi gerekiyor.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, sterilizasyon işlemi sırasında radyasyon teknolojisinin uygulanmasının medikal aletlerin güvenli ve verimli bir biçimde kullanılmasını garantilediğini ve özellikle de devam eden Kovid-19 salgını sırasında bunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sterion A.Ş., ilk toplu maske üretimini gerçekleştirerek toplam 92 bin maske üretti. Firma, her zaman uyguladığı iki vardiyalı çalışma sistemini 24 saat boyunca çalışılan üç vardiyalı sistemle değiştirdi. Bu yöntemle haftada 10 milyon maske sterilize edilebilecek.

Rosatom Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Müdürü Alexander Shibanov, Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir alt kuruluşu olan Karpov NIFHI AŞ'nin de yakın gelecekte bu mücadeleye katılacağını ve haftada 3 milyona yakın sayıda maskenin sterilizasyonunun yapılacağını belirterek, "Medikal aletlerin sterilizasyonunu yapan diğer kuruluşlar da bu çabaya destek vermek için sıraya girdiler" dedi.

Medikal malzemeler açılmadan sterilize edilebiliyor

Rosatom ve özel bir yatırımcı tarafından 2016 yılı Şubat ayında kurulan, tıp ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Rusatom Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin de bir kolu olan Sterion A.Ş., Moskova'nın Lytkarino şehrinde, Rosatom'un bir araştırma enstitüsü olan NIIP A.Ş.'nin üretim sahasında faaliyet gösteriyor. Şirketin uzmanlık alanı olan medikal malzemelerin sterilize edilmesi işleminde kullandığı ana araç ise Rosatom firmaları tarafından üretilen UEL 10-10 Kw doğrusal elektron hızlandırıcısı. Sterilizasyon işlemi sırasında en yüksek 'sterilite güvence düzeyi'ne ulaşılması, taşıyıcı bir bandın üzerine yerleştirilmiş olan medikal ürüne hızlandırılmış elektronlardan oluşan ışınlarla hedef alınması yöntemiyle sağlanıyor. Bu yöntem, medikal malzemenin açılmadan, yani tedarikçisinin gönderdiği yük konteynerinden çıkarılmadan güvenilir bir şekilde sterilizasyonunu sağlıyor. Merkez ayrıca giyim malzemesi, ham pamuk, tek kullanımlık iç çamaşır ve diğer medikal malzemeleri de sterilize ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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