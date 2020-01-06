Haberler » Sağlık » 'ROSEN Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama' kitabı Türkçeye kazandırıldı - Haberler

"ROSEN Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama" kitabı Türkçeye kazandırıldı

Acil tıp alanının başyapıtı addedilen "ROSEN Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama" kitabının 9'uncu baskısı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırıldı.

06.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:55

Acil tıp alanının başyapıtı addedilen "ROSEN Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama" kitabının 9'uncu baskısı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Acil tıp asistanları ve uzmanları için bu alandaki güncel bilgilere ulaşma konusunda en güvenilir, temel kaynak niteliği taşıyan "Rosen Acil Tıp: Kavramlar ve Klinik Uygulama" (Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice) kitabının 9'uncu baskısı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye çevrildi. Peter Rosen'ın çalışırken, öğrenirken ve uygularken acil tıp konusunda bir başvuru kaynağı yaratma hayaliyle 1983 yılında yazdığı kitap, acil tıbbın en önemli kaynaklarından biri haline geldi. Bu alanda seçkin bir yayın olma özelliğini devam ettiren bu kaynak, günümüzde en son tıbbi literatüre dayanarak, özenle güncellenen 9'uncu baskısıyla acil tıp hekimlerine rehber olma özelliği taşıyor.

2 BİN 500 SAYFA, 194 BÖLÜM

Kitabın son baskısının Türkçeye çeviri süreci Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından yürütüldü ve kitap Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı. 2 bin 500 sayfa ve 194 bölümden oluşan kitap, acil tıbba dair güvenilir, erişilebilir, kapsamlı ve temel bilgiler içeriyor; yeni anlayış ve bakış açıları getiren genç kuşak editörlerin uzmanlık ve bilgileriyle çağı yakalıyor.

GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA UYGUN HAZIRLANDI

Ron M. Walls, Robert S. Hockberger, Marianne Gausche-Hill'in yazarlığını yaptığı kitabın bu baskısında, günümüzde giderek daha da yoğun bir şekilde çalışan acil tıp hekimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, çok daha özet, klinik olarak amaca uygun ve daha kolay erişilebilir bilgiler yer alıyor. Her acil durum için daha açık rehberlik sağlamak amacıyla, bilgilerin olabildiğince fazla görselle desteklendiği kitapta, yeni anatomi çizimleri, yeni grafik ve algoritmalar, yeni fotoğraflar dahil olmak üzere 550'den fazla yeni görsel bulunuyor.

Kitapta ayrıca "Pediatrik Hasta İçin Havayolu Yönetimi", "Pediatrik Hastada Girişimsel Sedasyon ve Analjezi", "Pediatrik Hastada İlaç Tedavisi", "Gebelikte Komorbid Medikal Acil Durumlar", "Geriatrik Hastada İlaç Tedavisi" ve "Global ve İnsani Acil Tıp" olmak üzere altı yeni bölüm de yer alıyor.



Yeditepe Üniversitesi, Sağlık

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

13:44   Antep Sofrası, markalaştı - Haberler
13:40   Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz - Haberler
13:38   ABD-İran ara bulucusu Japonya Başbakanı Abe'den ilk açıklama - Haberler
13:31   Cezaevinden firar etti - Haberler
13:29   Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler
13:02   İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile Süleymani'nin intikamı için yeterli olmayacak - Haberler
12:43   Çocuğu olmadığı için eşinin üzerine kuma getirdiği kadın, 1 haftada 70 bin TL dolandırdı - Haberler
12:15   Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız - Haberler
12:10   Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi - Haberler
11:49   İstanbul'un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel - Haberler
6.01.2020 13:55:50