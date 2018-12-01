Rosetti: "Riva'da Çalışmak Harika"

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:44



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:44

UEFA'nın Video Yardımcı Hakem Kursu için Türkiye'ye gelen UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, Riva'da çalışmanın harika olduğunu söyledi.UEFA'nın Video Yardımcı Hakem Kursu için Türkiye'ye gelen UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya koyacakları sistemi TamSaha için değerlendirdi. İtalyan futbol adamı, bu çalışma için Türkiye'nin seçilmesiyle ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için her şeyi yapıyor. VAR merkezi olsun, sahalar olsun, tesisler gerçekten yüksek kalite standartlarına sahip. Bu yüzden hem VAR merkezinde hem de sahada bu projeyle ilgili çalışmak gerçekten harika" dedi."Gerçekleştirdiğimiz kursta VAR sisteminin uygulanmadığı ülkelerden 17 hakem yer almakta"Projeyle ilgili bilgi veren Rosetti, "Öncelikli hedefimiz, gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi play-off müsabakalarından itibaren hayata geçirilecek olan Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılmadığı ülkelerdeki hakemlere gerekli eğitimi vermek. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu kursta VAR sisteminin uygulanmadığı ülkelerden 17 hakem yer almakta. Bu kursa prosedürleri ve protokolleri daha iyi anlamaları için yardımcı hakemleri de dahil ettik. Teorik oturumlarla beraber sahada simülasyon görevi gören eğitimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu."İtalya'da merkezi sistem yok"2019 UEFA Süper Kupası, 2019-2020 Şampiyonlar Ligi, UEFA EURO 2020 ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de uygulanacak olan VAR ile ilgili çalışmalar hakkında da konuşan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, "Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreç. Ancak bu tip bir uygulamayı hayata geçirebilmek için öncelikli olarak kaliteli hakemlere ihtiyacınız var ve çok çalışmanız gerekiyor. Saatler süren eğitimlerle Video Yardımcı Hakemin hangi durumlarda müdahale edeceğini net bir şekilde tanımlayarak tutarlı yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Bunun için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda merkezi sistemle çalışmıştık. Örneğin İtalya'da merkezi sistem yok. Türkiye ise merkezi sistemle çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sistemin kusursuz biçimde işlemesinin VAR projesinde yer alan tüm aktörlerin kalitesine bağlı olduğunu da belirtmek isterim" dedi."Bu zor bir süreç olsa da çok iyi bir şekilde ilerliyoruz""Spor Toto Süper Lig'de uygulanan VAR uygulamasını ne sıklıkla takip ediyorsunuz? Hakemlerimizin bu uygulamada gösterdikleri performans hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Rosetti, şu cevabı verdi:Tabii ki bu projeyi hayata geçiren tüm ülkelerdeki ligleri takip etmeye çalışıyorum. Türkiye de bu konuda çok iyi iş çıkarıyor diyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve çalışanları bu uygulamadan pozitif sonuç alabilmek adına çok büyük bir çaba sarf etti ve halen etmekte. Bu zor bir süreç olsa da çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ancak gelişime her zaman yer olduğunu da belirtmek isterim." - İSTANBUL