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Rosie Pop, Nepal yürüyüşünde Gemlik'te konakladı

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki İngiliz maraton koşucusu Rosie Swale Pope, Bursa'nın Gemlik ilçesinde konakladı.

13.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:12Rosie Pop, Nepal yürüyüşünde Gemlik'te konakladı
'den 'e yürüyen 73 yaşındaki İngiliz maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 'nın ilçesinde konakladı.

Kendisinin yürüyüş esnasında çektiği karavanıyla yolculuk yapan Pope, günlük 20 kilometre civarında yürüyüş yaptığını dile getirdi. 2018 yılında başladığı yürüyüşünde en büyük ilgiye Türkiye'de gördüğünü ifade eden Pope, pek çok ülkede sıkıntılar yaşadığını, Türkiye'de büyük alakayla karşılaştığını, halkın kendisi ile sürekli fotoğraf çektirmesinden memnun olduğunu söyledi. İstanbul Boğazına da hayran kaldığını ifade eden koşucu, yolculuğu bitince sonraki maratona da katılacağını belirtti. Pope, akşam yemeğinde de Gemlik'te bir aileye misafir oldu. - BURSA

İngiltere, Gemlik, Bursa, Nepal, Güncel

Kaynak: İHA

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