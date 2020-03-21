Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Rosneft Başkanı Seçin: 'OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi' - Ekonomi

Rosneft Başkanı Seçin: "OPEC ile iş birliği anlamını yitirdi"

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, "Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek." dedi.

21.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:42
Rosneft Başkanı Seçin:
Rusya 'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdiğini belirterek, "Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek." dedi.
Rusya'nın OPEC anlaşmasından çekilme kararının arkasındaki isimlerden biri olarak gösterilen Seçin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulundu.
OPEC'in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD'nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade eden Seçin, "Bu daha önce olmamıştı. Fiyatlar düzelir ancak müşterilerinizi terk ettiğinizde bir daha asla geri dönemezsiniz." diye konuştu.

Üretim kısıntısına yönelik anlaşma sayesinde ABD'nin hızla Avrupa petrol piyasasına girdiğini savunan Seçin, "Anlaşmanın olduğu dönem ABD'nin Hindistan pazarına petrol ihracatı 10 kat, Avrupa pazarına 6 kat arttı. Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Seçin, ABD'nin yaptırımları ve Kovid-19 salgını nedeniyle OPEC anlaşmasının anlamını yitirdiğini dile getirerek, "OPEC ile OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği artık anlamını yitirdi. Siyasi ve tüketim pazarının durumuna ilişkin nedenler artık daha anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.
OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Rusya, Opec, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi - Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Ekonomi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek - Ekonomi OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading