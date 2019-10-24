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Rosneft petrol ihracatında avroya geçti

Rus petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, ABD dolarının finansal tekeline direnç göstermek gerektiğini belirterek, "Rosneft olarak tüm ihracat sözleşmelerini avro üzerinden yapmaya başladık.

24.10.2019 16:34Rosneft petrol ihracatında avroya geçti
Rus petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, ABD dolarının finansal tekeline direnç göstermek gerektiğini belirterek, "Rosneft olarak tüm ihracat sözleşmelerini avro üzerinden yapmaya başladık." dedi.
Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında İtalya'nın Verona kentinde bulunan Seçin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Seçin, ABD dolarının, dünya ticaretinde yüzde 60'lık paya sahip olduğuna işaret ederek, "Doların payı petrol ve petrol ürünleri ticaretinde ise yüzde 90 düzeyinde, ancak finansal tekele direnç gösterilebilir ve gösterilmelidir." ifadesini kullandı.
Rosneft'in petrol ihracatını avro üzerinden yapmaya yönelik çalışmalara bir süre önce başladığını anımsatan Seçin, "Bu çalışmalara başlamakla kalmadık, tamamladık. Tüm ihracat sözleşmelerini avro üzerinden yapmaya başladık." diye konuştu.
Çin'in küresel ekonomide payının giderek arttığına dikkati çeken Seçin, "Çin Yuanı, küresel para rezervi haline gelme potansiyeline en çok sahip para birimi. Çin ekonomisi büyük bir hızla büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Seçin, bugünkü açıklamalarında, ABD petrolünün küresel pazar payındaki artışının, çoğunlukla ekonomik yaptırımlarla elde edildiğini ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

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