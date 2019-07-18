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Rosteh CEO'su: Türkiye isterse, Su-35 sevkiyatı için hazırız

Basına konuşan Rosteh CEO'su Sergey Chemezov, Ankara'nın böyle bir isteği olması durumunda, Rusya'nın Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

18.07.2019 13:47 Rosteh CEO
Basına konuşan Rosteh CEO'su Sergey Chemezov, Ankara'nın böyle bir isteği olması durumunda, Rusya'nın Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

RIA Novosti haber ajansında yer alan haberde, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh CEO'su Sergey Chemezov'un basına yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız böyle bir istekleri olduğunu belirtirse, Suhoy Su -35 savaş jetlerinin sevkiyatı konusunda çalışmalara başlamaya hazırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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-Su-35 jetinin görüntüsü


Kaynak: DHA
Ankara, CEO, Güncel

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