Rotaradar ve Travelgenio'dan İşbirliği Anlaşması

Türkiye'de tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ilk uçak bileti karşılaştırma motoru olan Rotaradar, Travelgenio ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı.

2015 yılından beri faaliyetlerine devam eden ve dünya çapında birçok uluslararası seyahat acentesi ile işbirliği yaparak kullanıcılarına en ucuz yurtiçi ve yurtdışı uçak biletlerini sunan Rotaradar, çalışma ortaklarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan anlaşma ile kullanıcılar artık Travelgenio ve Travel2be acentelerinin sağlayacağı sonuçları RotaRadar.com üzerinden hızlı ve zahmetsiz olarak görüntüleyebilecek.

Rotaradar kurucu ortağı Kemal Aşkın, Travelgenio gibi dünya çapında ciddi bir pazar payı olan firma ile imzalanan bu anlaşmanın önemine dikkat çekti. Travelgenio tam 21 farklı dilde sunduğu geniş hizmet servisleri ve aktif olarak operasyonlarına devam ettiği 56 ülke referans alındığında online seyahat acenteleri arasında önde gelen firmalardan biri olarak biliniyor. Dünya üzerinde onlarca farklı uçuş noktası için kapsamlı içerik sunan Travelgenio, bunun yanı sıra birçok havayoluyla yapmış olduğu özel anlaşmalar sayesinde özellikle yurtdışı uçuşlarında lokal acentelere kıyasla çok daha ucuz fiyatlar sunuyor. Bu işbirliği sayesinde kullanıcılar Rotaradar filtrelerini kullanarak hem çok daha fazla uçuş alternatifini değerlendirebilecek hem de avantajlı bilet fiyatlarından güvenle faydalanabilecekler.

2019 yılı önemli gelişmelere sahne oldu!

Diğer birçok sektör gibi seyahat sektörü de geçtiğimiz birkaç yılda gerçekleşen döviz kurundaki dalgalanmadan doğrudan etkilendi. Artan bilet fiyatlarıyla birlikte yeniden gözden geçirilen seyahat planları sektörde bilet satış oranlarında düşüş yaşanmasına yol açtı. Buna rağmen pazarlama, PR, marka bilinirliği gibi stratejik çalışmalarını ödün vermeden devam ettiren Rotaradar bu dönemde ziyaretçi sayısında %413 oranında bir artış sağlayarak aylık trafiğini 100bin tekil kullanıcı seviyesinin üzerine çıkarmayı başardı. Kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu (%61) 18-34 yaş arası ziyaretçilerin oluşturduğu Rotaradar'a Türkiye dışında Almanya, Amerika, Azerbaycan, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında da artış gözlemlendi.

Rotaradar.com 2020'de Büyümeye Devam Edecek!

Rotaradar.com'un büyüme stratejisinden ödün vermeyerek 2020 yılına hazırlandığını belirtmeliyiz. Şirket tarafından yapılan açıklamada, önemli işbirlikleri ve ortaklıklar ile önümüzdeki sene de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edileceği vurgulandı. Bu hedef çerçevesinde 2020'nin ilk çeyreğinde İngilizce dil seçeneğiyle birlikte öncelikle Amerika ve İngiltere pazarlarına açılma çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Rotaradar'ın nihali hedefleri arasında tüm bölge ve ülke pazarlarında rekabetçi ve öncü bir online platform olmak bulunuyor.

2010 yılında kurulan online seyahat acentası Travelgenio en iyi uçuş, otel, araba kiralama ve seyahat sigortası fiyatlarını sunuyor. Yakın zamanda İspanya'nın en hızlı büyüyen şirketi ünvanını almıştır. 21 farklı dil seçeneğindeki websitesi ile Avrupa'nın tamamı, Amerika ve Asya Pasifik'teki 56 farklı pazarda bulunan online seyahat acentası, önümüzdeki birkaç yılda da büyümeye devam etmeyi planlamaktadır.