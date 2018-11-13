Rotary'de Halkla İlişkilerin Temeli "Hoşgörü ve İletişim"

Rotary 2440. Bölge Federasyonunun üyelerine yönelik yılda iki kez gerçekleştirdiği halkla ilişkiler seminerinin ikincisi İzmir'de gerçekleştirildi. Gündoğdu Rotary Kulübü'nün ev sahipliğini yaptığı bölge halkla ilişkiler komitesinin hazırladığı seminere Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, bölge görevlileri, kulüp başkanları ile birlikte çok sayıda üye katıldı.

"İNSANA DOKUNABİLMEK İÇİN İLETİŞİM KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANMALIYIZ"

Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Selman Uysal'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, Dünya'nın en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Rotary'nin topluma hizmet etmek için bir araya gelmiş gönüllülerden oluştuğunu ifade ederek halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmede temelinde hoşgörü olan iletişimin önemi üzerinde durdu. Giderek yaygınlaşan ve hızlı etkileşimi sağlayan sosyal medyanın gücüne de değinen Demircioğlu, "'Yaptıklarımızı ne kadar iyi ve doğru anlatırsak o kadar fazla insana dokunabiliriz. Bunun için de hızlı ve etkinmecralardan biri olan sosyal medyayı doğru kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Ayda Onan'ın sunumuyla devam eden seminerde, "Rotary'de Kurumsal Kimlik", "Sosyal Medya Kullanımında Doğrular ve Yanlışlar", "Sosyal Medyada Olmamamız Bir Seçenek Değil", "İletişim" ve "İletişimde Hoşgörü" konuları her biri alanında uzman konuşmacılar tarafından anlatıldı. Seminer üyelere katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.