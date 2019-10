Rotası yok, kahvesi çok gezgin

Yol hikayesine 20 yıl önce bir sırt çantasıyla başlayan ve Türkiye 'de yaşanmadık şehir bırakmayan Baran Akyüz, namıdiğer "Rotasız Baran", hem yaşam hem iş alanı halinde tasarladığı "Rotabüs"ü ile ülke sınırlarının ötesine uzanmayı planlıyor.Gökyüzü mavisi rengi, teras olarak dizayn edilen tavan kısmına yerleştirilen hamak ve şemsiyesiyle dikkatleri üzerine çeken burunlu otobüs, 17 yaşından beri yollarda olan Baran Akyüz ile Rota adlı kedisi ve Orbis isimli köpeğine ev sahipliği yapıyor."Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık" felsefesiyle Türkiye'de gezmedik köşe bırakmayan Akyüz, serüvenini Yemen 'den Şam 'a İstanbul'dan Avrupa 'ya nice diyarlar gezmesi nedeniyle kendine benzettiği kahveyi satarak geçimini sağlıyor.Yol hikayesinde önce "Bıldırcın" adını verdiği otomobil, daha sonra "Tırtıl" diye adlandırdığı karavan kendisine eşlik eden Rotasız Baran, yeni yol arkadaşı "Rotabüs" ile macerasını yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor.Gezginliği doğduğu gün başladı"Bir yere ait olamamam, hiçbir yeri evim gibi hissedememem doğduğum günün hatırası olsa gerek" sözleriyle hikayesini AA muhabirine anlatmaya başlayan Akyüz, annesi ve babasının misafirliğe gittikleri bir köyde dünyaya geldiğini, gezginliğinin daha doğduğu gün başladığını söyledi.Akyüz, 17 yaşında büyüdüğü şehirden ayrıldığını, o gün bugündür de önce otostop ile sonra Bıldırcın ve Tırtıl adını verdiği araçlarla Türkiye'nin bütün kentlerine gittiğini belirterek "Gezmek değil, gittiğim her şehirde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene kaldım. Oranın kültürünü, coğrafyasını, insanlarını, renklerini, dokusunu her şeyini hissederek yaşadım." dedi.Geçimini sağlamak için herkesin bir işe ihtiyacı olduğunu ancak keyif ve başarı için sevilen bir işin tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Akyüz, "Ben de yollarda ne yapabilirim diye düşünürken, 'Kahve satayım, hem istediğim hayatı yaşayım hem de geçimimi desteklesin.' dedim. Fazlada gözüm yok. Karnımı doyursun, mazot paramı çıkarsın, istediğim yere gideyim yeter." diye konuştu."Hesaplanmayacak kadar yol yaptım"Akyüz, 2,5 senedir Rota adlı kedisine yol arkadaşlığı yaptığını, son zamanlarda yanlarına Orbis adını verdiği köpeğin de katıldığını anlatarak "Rota da benim gibi tam bir gezgin. Yaşadığımız yerlerde gider, gezer dolaşır ama yine bana gelir." dedi.Hesaplamayacak kadar çok yol yaptığını, yaşı ilerledikçe daha konforlu bir araca ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:"Bu araç hayatımıza yeni girdi, yapımı 5-6 ay sürdü. Her ihtiyacı karşılayacak şekilde hem yaşam alanım hem de iş alanım olarak tasarladık. Kahve servisini pencereden yapıyoruz. Yollarda çok ilgi görüyor. Bu derece ilgi görmesi enerjime enerji katıyor. Gelecek seneden itibaren dünyanın her yerini tada tada, hissede hissede öğreneceğiz."