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Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

SAMSUN'da okula gitmek için evden çıkıp sahilde yürüyen C.Y. (15), sahibiyle birlikte gezen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

14.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:38Rottweiler'ın saldırdığı ortaokul öğrencisi yaralandı

SAMSUN'da okula gitmek için evden çıkıp sahilde yürüyen C.Y. (15), sahibiyle birlikte gezen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sağ bacağı ve kolundan yaralanan C.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Okula gitmek üzere evinden çıkan ortaokul öğrencisi C.Y., arkadaşı ile buluşup sahilde yürümeye başladı. Bu sırada sahibi E.Ç.'nin gezintiye çıkardığı Rottweiler cinsi köpek, C.Y.'ye saldırdı. Sağ bacağı ve kolundan yaralanan C.Y., çağırılan sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan C.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Aşılarının tam olduğu ifade edilen köpeğin sahibi ise, Denizevleri Polis Merkezi'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

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