Rotu Çıkan Tır Devrildi - Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde rotu çıkması nedeniyle kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul yönüne giden Şenol Barutçu idaresindeki 34 PY 6199 plakalı tır, İbrikdere Mahallesi kahveler durağı mevkisinde rotunun çıkması nedeniyle kontrolden çıkarak kot farkı bulunan yan yola girdi.
Kazada, soda yüklü silobas dorse çekiciden koparak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolları ekipleri, zarar gören bariyerlerin onarımı için çalışma başlattı.
İstanbul,Kartepe,Kocaeli
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:45