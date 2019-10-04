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Rox Cappadocia ödüle doymuyor

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokya'nın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

04.10.2019 11:01Rox Cappadocia ödüle doymuyor
Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokya'nın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçilen Rox otel Kapadokya'nın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda ziyaretçilere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. Türkiye'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde Hande Soral, Çağla Şikel, Anıl Altan, Kendal Jenner gibi birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.

Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Magazin

Kaynak: İHA

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