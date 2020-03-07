Roy Hodgson, Premier Lig tarihine geçecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 12 Eylül 2017’den beri takımın başında bulunan Roy Hodgson’ın sözleşmesini 30 Haziran 2021’e kadar uzattı. 72 yaşındaki teknik direktör, takımının bugün oynayacağı Watford maçıyla birlikte Premier Lig tarihindeki en yaşlı teknik direktör olacak.



Kariyerinde Inter, Fulham, Liverpool gibi önemli kulüpleri çalıştıran ayrıca 2012 ile 2016 yılları arasında İngiltere Milli Takımı’nın başında bulunan Hodgson, Palace’taki görev süresi boyunca 113 maça çıktı.







İngiliz teknik direktör 113 maçlık serüvende 43 oyuncuyla birlikte çalışırken 40 galibiyet, 27 beraberlik ve 46 mağlubiyetlik karne elde etti. Bu sezon ise 28 maçta dokuz galibiyet, dokuz beraberlik ve 10 mağlubiyet alıp takımını 36 puanla 12. sıraya taşımış durumda.



Düşme potasıyla arasında dokuz puanlık fark bulunan Palace, Watford’ı yenmesi hâlinde olası bir Avrupa bileti için önemli bir adım atmış olacak. Palace, Watford mücadelesinin ardından 14 Mart’ta Bournemouth’a ve 21 Mart’ta Liverpool’a konuk olacak.

Kaynak: EuroSport.com