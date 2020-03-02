Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm

Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, Everton maçında skandal bir hata yaparak gol yiyen kaleci David De Gea'yı canlı yayında çok ağır eleştirdi. Sky Sports'ta maçın yorumculuğunu yapan Keane gole sebep olan hatayla ilgili, "O takımın teknik direktörü veya futbolcusu olsaydım David'i öldürürdüm, orada neyi bekliyor ki, çok delice" ifadelerini kullandı.

"BUNUN MAZERETİ OLMAZ"

De Gea'nın hareketini "kibirli" olarak açıklayan Keane, "Onu devre arasında linç ederdim. Bunun mazereti olmaz" sözlerini sarf etti. Sosyal medyada ise bazı İngiliz taraftarlar yıllardır Manchester United kalesini koruyan İspanyol eldivene haksızlık yapıldığını söylerken bir kesim ise yapılan hatanın affedilemez olduğunu söyledi.

Roy Keane

EVERTON MAÇINDA SKANDAL BİR HATA YAPMIŞTI

Manchester United'ın Everton'a konuk olduğu maç 1-1 bitmişti. De Gea, çok müsait durumda takım arkadaşından aldığı geri pasta topu ayağında bekletmiş, rakibi Calvert-Lewin geldiğinde ise topu uzaklaştırmaya çalışmış ancak top genç futbolcunun ayağına çarparak ağlarla buluşmuştu.

(Sporx)