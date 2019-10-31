Royal Opera House Gösterimleri bu yıl Zorlu PSM ekranında!

Royal Opera House'un dünyaca ünlü opera ve bale prodüksiyonları, yeni sezonda da özel gösterimlerle Zorlu PSM ekranında olacak. Sezon boyunca devam edecek gösterimlerde izleyiciler, %100 Studio ve Sky Lounge'un keyifli atmosferinde uluslararası sahnenin en önemli isimlerini izleme şansı bulacak.

Zorlu PSM %100 Studio ve Sky Lounge'da gerçekleşen Royal Opera House Gösterimleri, Kasım ayından itibaren kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonun programında Mozart şaheseri Don Giovanni; Bryn Terfel, Donizetti'nin iki nesile yayılan aile dramını anlatan komedisi Don Pasquale; bir Noel geleneği olan Fındıkkıran (The Nutcracker); Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ünlü balesi Uyuyan Güzel (Sleeping Beauty); Puccini'nin bohem Paris'teki romantizm tasvirinin günlük hayattan esinlenen bir aşk hikayesiyle buluştuğu La Bohème ve Damiano Michieletto'nun Olivier Ödüllü prodüksiyonu Pagliacci yer alıyor.