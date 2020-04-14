Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu

Belçika basını, Royal Antwerp'in, son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ı gündemine aldığını yazdı.

14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:08

Şu anda boşta olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'a Avrupa'dan talip çıktı. Voetbal24'te yer alan habere göre yeni bir teknik direktör arayışında olan Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Marc Wilmots ile ilgileniyordu. Wilmots'un bu teklifi sarı lacivertliler için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı.

BELÇİKA BASINI YAZDI

Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü. Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

LİGDE 4. SIRADA YER ALIYORLAR

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Aykut Kocaman, Konyaspor 'u da Avrupa arenasına taşımıştı. Antwerp, Belçika Ligi'nde 53 puanla 4. sırada yer alıyor.

Royal Antwerp, Aykut Kocaman’a talip oldu
Etiketler: Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Konyaspor, Belçika, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Spor
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Macron’un özür konuşması, Dünya Kupası’nın izlenme rekorunu kırdı Spor
Macron'un özür konuşması, Dünya Kupası'nın izlenme rekorunu kırdı
Diego ve Chico’dan alkış alan hareket Spor
Diego ve Chico'dan alkış alan hareket
Müjdeli haberi verdi: Koronavirüsü yendim Spor
Müjdeli haberi verdi: Koronavirüsü yendim
Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir’den yeni açıklama geldi Spor
Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama geldi
Yılmaz Vural’dan sürpriz F.Bahçe sözleri: Her cevap can acıtır Spor
Yılmaz Vural'dan sürpriz F.Bahçe sözleri: Her cevap can acıtır
Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Haberler ›› Spor ››Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

20:08: Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak - Spor 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 19:22: Koronavirüsü atlatan ünlü futbolcu Fellaini taburcu edildi - Spor 19:16: Aykut Kocaman'a Avrupa'dan teklif var! - Spor 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 19:10: Almanya'da liglerin geleceği 23 Nisan'da belli olacak - Spor 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler