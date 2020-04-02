Royal Termal Otel sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet sunacak
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur'un ortak projesiyle Bursa'daki sağlık çalışanlarına tam destek geldi.
02.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:48
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve hayırsever iş adamı Mehmet Adanur'un ortak projesiyle Bursa 'daki sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Royal Termal Otel sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz hizmet sunacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Turgay Erdem, Termal, Bursa, Ekonomi