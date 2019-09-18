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Rpa (Robotik Süreç Otomasyonu) Nedir?

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu'na dair merak edilen soruları Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 12:32
KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, Robotik Süreç Otomasyonu'na dair merak edilen soruları Wise TV'ye anlattı.

Topçu RPA'yı; "iş süreçlerinin bilgisayar karşısında insanlar tarafından gerçekleştirilmesi yerine, insanların iş gücünü taklit yeteneği ile robotlar tarafından gerçekleştirilmesi" olarak tanımladı. Topçu, "RPA, Veri girişlerinin sağlanması, sistemler arasında entegrasyon kurulamadığı takdirde veri transferlerinin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılan bir teknolojidir." dedi.
Rpa (Robotik Süreç Otomasyonu) Nedir?

Sezgin Topçu, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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