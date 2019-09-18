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Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, RPA teknolojisinin hangi alanlara entegre edilebileceğini Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 12:32
KPMG Türkiye Danışmanlık Direktörü Sezgin Topçu, RPA teknolojisinin hangi alanlara entegre edilebileceğini Wise TV'ye anlattı. RPA teknolojisinin sektörler arasında farklılık gösterebildiğini ifade eden Topçu, RPA'nın kullanım alanlarını; "Çok fazla tekrar eden işlemler, operasyon yoğun iş süreçlerinde, kullanıcıların inisiyatif alması gerekmeyen, kurala bağlı standart süreçlerde kullanılabildiğini görüyoruz." diyerek tanımladı. Teknolojinin; IT, insan kaynakları ve finans süreçlerinde ve şirketlerin arka ofislerinde de kullanılabileceğini ifade etti.
Rpa Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Sezgin Topçu, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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