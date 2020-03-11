Menü
Haberler ›› Spor ››RPL'de Haftanın En İyi 20 Golü - Spor

RPL'de Haftanın En İyi 20 Golü

Rusya Premier Ligi'nin 20. haftasında atılnmış en güzel goller ekranlarınızda! İşte Mario Fernandes, Roman Zobnin ve daha fazlası..

11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Rusya Premier Ligi'nin 20. haftasında atılnmış en güzel goller ekranlarınızda! İşte Mario Fernandes, Roman Zobnin ve daha fazlası.. RPL'de Haftanın En İyi 20 Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Rusya, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Spor
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Spor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Spor
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı