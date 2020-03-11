RPL'de Haftanın En İyi 20 Golü
Rusya Premier Ligi'nin 20. haftasında atılnmış en güzel goller ekranlarınızda! İşte Mario Fernandes, Roman Zobnin ve daha fazlası..
11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Rusya Premier Ligi'nin 20. haftasında atılnmış en güzel goller ekranlarınızda! İşte Mario Fernandes, Roman Zobnin ve daha fazlası..
Kaynak: Dugout
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