Rteü'den Rize'nin Cumhuriyet Tarihine Işık Tutacak Eser

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesince (RTEÜ) hazırlanan ve Rize
'nin yakın tarihini anlatan "Cumhuriyet Döneminde Rize-1" kitabının tanıtımı yapıldı. Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Karaman
, Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitenin sağlıktan kültüre, edebiyattan tarihe ve ekonomiden sosyokültürel hayata kadar birçok konuyla ilgilenmeyi kendisine misyon belirlediğini söyledi.
Rize'nin ilk çağlardan bugüne kadar olan tarihini bütün yönleriyle ortaya koyma amacıyla çalışma planladıklarını aktaran Karaman, bu çalışmanın Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklediğini ifade etti.
Karaman, üniversite olarak içinde yaşadıkları ve her anlamda gelişmesi için çalıştıkları Rize'nin tarihinin doğru kaynaklardan hareketle bilimsel yollarla ortaya konulması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarına dikkati çekerek kentin tarihine yön verecek arşiv niteliğindeki çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede 5 ciltlik dev bir Rize tarihi eseri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Kitabın editörlerinden Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Aslan
ise bilinen tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan Rize'nin tarihinin doğru kaynaklarla ortaya konulabilmesi için eserin hazırlandığını vurgulayarak eserin bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak nitelikte olduğunu söyledi.
Kitabın birinci cildinin, Rize'nin 1923-1950 yıllarındaki idari ve sosyal yapısını, eğitim ve kültür hayatı ile şehirde yaşanan siyasi gelişmeleri içerdiğini dile getiren Aslan, eserin önemli bir boşluğu dolduracağını sözlerine ekledi.
Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yılmaz
, Genel Sekreter
Adnan Er, kitabın editörlerinden Araştırma Görevlisi Mustafa Arıkan
da katıldı.
"Cumhuriyet Döneminde Rize-1" kitabında, 1923-1950 yılları arasındaki kentin genel coğrafi özellikleri ve idari yapısı, sosyal ve kültürel yapısı, siyasi yapısı ve genel seçimlerdeki milletvekilleri, yaşanan sel ve heyelanların yanı sıra 1950'de dönemin Başbakanı Adnan Menderes
'e sunulmak üzere hazırlanan rapor yer alıyor.
Rektör,Rize
29 Kasım 2018 Perşembe 12:59