Rteü Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti, Nusret Bayraktar
Başkanlığında toplandı.
Nusret Bayraktar Başkanlığında, Vakıf Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Rize
Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fahri Kasırga
, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman
, Türkiye
Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan
, Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Av. Harun Mertoğlu, Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Abdulkadir Kart
ve Hamdi Safi katıldı.
Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesinin fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesin, akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılaması yönünde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar ve heyet üyeleri, daha sonra Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. - RİZE
Fahri Kasırga,Rize,Nusret Bayraktar