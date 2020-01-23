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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı Belediyesince düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne konuk olacak.

23.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:32RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Belediyesince düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne konuk olacak.
Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan Aynalıkavak Meydanı'nda yapılan sohbetlerin ocak ayı onur konuğunun Şahin olacağı belirtildi.
Şahin'in Adapazarı anılarını anlatacağı ve RTÜK faaliyetlerine ilişkin bilgi vereceği ifade edilen açıklamada, programın moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ın yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, yarın saat 18.30'da başlayacak programa tüm vatandaşların davet edildiği bilgisine yer verildi.

Ebubekir Şahin, Adapazarı, TV, Güncel

Kaynak: AA

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