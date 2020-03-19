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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "sorumlu yayıncılık" vurgusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmamasıyla televizyonun popülerliğinin artacağını belirterek, "Özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması...

19.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:54
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmamasıyla televizyonun popülerliğinin artacağını belirterek, "Özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı gerçekleştirildiğini anımsattı.
Bir süre daha evlerde bulunmaya ve uzaktan çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Son veriler ışığında alınan önlemlerin çok isabetli olduğu ve tedbirlere riayet ederek salgın hastalıktan korunmaya devam edeceğimiz aşikar. Bu minvalde öğrencilerimiz bir yandan teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da eğlenceli vakit geçirecek mecraları kullanıyorlar. Tabii ki sihirli kutumuz bu aralar çok daha popüler olacak. Radyolarımızdan ve ekranlarımızdan hem son gelişmeler hakkında haberler alıyor hem de tıpkı eski günlerdeki gibi keyifli zaman geçiriyoruz. Televizyonlarımız, evlerimizin baş köşelerinde, sıcak aile içi sohbetlere eşlik ederken, milletimiz haber almak gibi önemli bir ihtiyacını ekranlardan karşılıyor. Bu vesileyle özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum."
Televizyonların aynı zamanda önemli bir eğlence aracı olduğuna da işaret eden Şahin, rağbet gören yerli yapım ve dizilerin içinde bulunduğumuz ağır gündemde rahatlama adresi olarak işlev gördüğünü kaydetti.
Şahin, "Vatandaşlarımız için fedakarlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu, yorumcu ve ekranın hem önünde hem de arkasında her nevi vazifeyi yürüten dostlarımıza RTÜK Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ebubekir Şahin, Koronavirüs, TV, Güncel

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