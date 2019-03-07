RTÜK Başkanı: Medyamız, Reyting Hesabını Kadın Üzerinden Yapmamalıdır

Kaynak: DHA

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Televizyonlarda zaman zaman gördüğümüz kadına yönelik şiddet ve istismar görüntüsü toplum için büyük bir tehdittir. Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır" dedi.Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadınların sadece eş ya da anne olmadığını, tarihe yön veren liderleri de kadınların yetiştirdiğine dikkat çekti. Şahin, "En son 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da kadınların bu rolünü hep birlikte müşahede ettik. Ne yaparsak yapalım kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kültürümüz kadını kutsal sayar. Cenneti annelerin ayakları altında gören bir medeniyetin mensupları olarak kadını dışlayan hatta yok sayan yaklaşımlara karşıyız" ifadelerini kullandı.'KADIN ÜZERİNDEN REYTİNG HESABI YAPILMAMALI'Kadınların istismara, şiddete ve haksızlığa maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan RTÜK Başkanı Şahin, ekranlara yansıyan kadına yönelik şiddet görüntülerini eleştirdi. Şahin, "Televizyonlarda zaman zaman gördüğümüz kadına yönelik şiddet ve istismar görüntüsü toplum için büyük bir tehdittir. Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır. Kamu görevi de olan medyamızın, kuşak programlarını, bilgilendirici ve eğitici olacak şekilde yeniden düzenleme yapmasını arzu etmekteyiz" dedi.'KADINI VE AİLEYİ GÜÇLENDİREN DİZİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ'Ebubekir Şahin, RTÜK olarak televizyon dizilerinde kadın ve aileyi güçlendiren yapımları destekleyeceklerini vurgulayarak, mesajında şunları kaydetti:"Medya düzenleyicisi olarak, medyada kadını yüceltmeyi temel görevimiz kabul ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızla birlikte dizilerde kadın ve aileyi güçlendiren yapımları destekleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet ve istismar konularının televizyonlarda sık sık ve derinlemesine işlenmesiyle toplumun zihninde kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kadının her alandaki, özellikle de medyadaki varlığını güçlendirecek adımları hep birlikte atacağız."- Ankara