RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformlarla ilgili olarak kabul edilen yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Sansür iddialarına yanıt veren Şahin, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçlerini etkileyecek içeriklere karşı tabii ki tedbir alacağız. İşin bu kısmına önem veriyoruz" dedi.

Şahin, konuyla ilgili olarak "Platformlarla ilgili yapacağımız denetlemeler, hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde asla olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır. Denetim başladığında bugün koparılan fırtınaların gereksizliği, acımasız eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini de kullandı.

"GEREKENLERİ YAPMAYA HAZIRLAR"

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Şahin, bu platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içinde olduklarını belirtti. "Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar. Yönetmelik, tüm interneti kapsamıyor. Düzenleme internet üzerinden radyo-televizyon yayıncılığı yapacak kuruluşları ilgilendiriyor" diye konuştu.

RTÜK Başkanı Şahin, internet tabanlı yayın yapan şirketlerin, önceden hiçbir vergi yükümlülüğü ve hukuki sorumluluğu olmadığının altını çizerek "Buna son veriliyor" dedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

RTÜK, İnternet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonlarına ay başında yeni düzenleme getirdi.

Buna göre İnternet üzerinden yayın yapan televizyonların yurtiçi-yurtdışı kaynaklı olanları RTÜK denetimine dahil olacak ve bu kurumların yurt dışı kaynaklı olanları Türkiye'de şirket kurmak zorunda kalacak.

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"le yapılan düzenlemeler ay başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

RTÜK'TEN YAYIN LİSANSI ŞARTI

Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' başlığını taşıyan yönetmelik, RTÜK'ün geçen yıl eylül ayında yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti. Yönetmelik 24 maddeden oluşuyor.