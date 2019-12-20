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RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:26 RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şahin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek, bunlar hakkında bilgi aldı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin, Barış Pınarı harekatında olduğu gibi, sivillerin yoğun bulunduğu bir bölgede onlara hiç zarar vermeden bir operasyon yürütmenin sadece Türk ordusu tarafından başarılabileceğini söyledi. Şahin, "Bunu çok değerli buluyorum. Bu nedenle bu fotoğraflı seçiyorum." dedi.
Şahin, yaşamda ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı karesini beğendi. Savaş ortamında, yokluk içinde mutlu şekilde gülümseyen bir çocuk bulmanın zor olduğunu ifade eden Şahin, bu nedenle tercihini bu fotoğraftan yana kullandığını dile getirdi.
Sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, "Ben de milli takım oyuncularımıza katılıyorum, selamımı veriyorum." ifadesini kullandı.
RTÜK Başkanı Şahin, yurt içi ve dışında nereye giderse gitsin gözlerinin Anadolu Ajansını aradığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ajans nerede bizi haberleştirsin anlamında değil, Ajans burada mı diye. Hala kendimizi Ajansın bir mensubu olarak görüyoruz, dünyanın her tarafında bu kutsal görevi yerine getirirken onların yanında yerimizi alıyoruz. Onlar da bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman söylüyorum, iyi ki Anadolu Ajansı var. İyi ki Ajans hem Türkiye'nin her tarafında hem dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'nin haklı, gururlu davasını anlatabilmekte ve sesini duyurabilmekte."

Ebubekir Şahin, Ajans, TV, Güncel

Kaynak: AA

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