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RTÜK Başkanı Şahin'den 'ayrımcılık' iddialarına tepki

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

01.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:08
RTÜK Başkanı Şahin'den 'ayrımcılık' iddialarına tepki

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın kuruluşları arasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığımızın başarılı bilgilendirici çalışmalarından olan zorunlu yayınların ekranlara taşınması sürecinde ve sonrasında bir medya kuruluşunu maksatlı olarak hedef yapma çabalarını medyamızı ayrıştırma gayreti olarak değerlendiriyorum. Medyamız milli dayanışma saikiyle halkımızı bilinçlendirmede azami duyarlılıkla vazifesini bihakkın yerine getirmektedir. Hal böyleyken sorumluluk gerektiren koltuklarda oturanların açıklamaları birleştirici ve iyi uygulamaları teşvik edici olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İçinden geçilen zorlu süreçte, medyaya destek vermek yerine, yayıncıları ayrıştırma çabasında olanları sorumlu olmaya davet ettiğini belirten Şahin, şu açıklamada bulundu:

"Gün birlik günüdür, gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır. Yayıncıları hedef göstererek fişlemek kimseye fayda sağlamaz. Tarafsızlık en önemli ilkemiz olmalıdır. Açık bir dille belirtiyorum ki bu ayrıştırmayı milli dayanışma zamanlarında bile gündeme getirmek en hafif tabirle Anayasal bir üst kurul olan RTÜK'e haksızlıktır. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz süreçte sağlık çalışanlarımıza ülke olarak minnettar olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanı kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Ebubekir Şahin, Twitter, TV, Güncel
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