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RTÜK Başkanı Şahin'den Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.

05.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:06RTÜK Başkanı Şahin'den Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı Açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özdemir'in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
Cinayetin herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, "Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir, TV, Güncel

Kaynak: AA

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